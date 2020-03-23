Об этом глава МВД написал в Facebook.
По его словам, большинство людей в Украине живут, не имея накоплений – “многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты”.
“Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать”, – написал он.
Поэтому Арсен Аваков предложил ряд инициатив, которые помогут Украине.
Среди них и обращение к МВФ за финансовой помощью.
“Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса”, – подчеркнул он.
Глава МВД также призвал немедленно провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы.
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