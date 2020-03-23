Об этом глава МВД написал в Facebook.
“Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии”, – отметил глава МВД.
Какой должан быть сумма помощи, Аваков сказал, что не знает, но нужно выходить из возможностей бюджета и “продумать всю цепочку последствий”.
“Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина… полагаю государственная помощь на продукты и лекарства, как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500-3000 грн в месяц”, – отметил он.
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував на час карантину передбачити пільги на комунальні платежі.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає уряд попросити допомоги у Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб підтримати Україну в зв’язку з пандемією коронавірусу.