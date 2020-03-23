Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает на время карантина ввести специальные государственные выплаты – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

“Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице. Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии”, – отметил глава МВД.

Какой должан быть сумма помощи, Аваков сказал, что не знает, но нужно выходить из возможностей бюджета и “продумать всю цепочку последствий”.

“Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина… полагаю государственная помощь на продукты и лекарства, как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500-3000 грн в месяц”, – отметил он.