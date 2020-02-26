Об этом нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская написала в Facebook.
“Только что Аваков предложил открыть заседание правительства для представителей масс-медиа. Гончарук отметил, что открыть масс-медиа доступ к правительству – это то же, что открыть ящик Пандоры (метафора, означающая “источник бедствий и несчастий”). Уже не закроешь, заметил глава правительства”, – сообщила она.
От себя нардеп иронично добавила: “Я считаю, что это окно Овертона следует поскорее захлопнуть, и заложить кирпичом”.
Сегодня Кабмин провел заседание посвященное социальным выплатам.
- Напомним, что в сентябре 2019 года новый Премьер Алексей Гончарук заявил, что заседания Кабинета министров будут проводиться в закрытом режиме, а министры будут общаться с прессой по итогам заседаний.