Сегодня на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков предложил сделать заседание открытым для журналистов, а Премьер Алексей Гончарук посчитал, что это то же, что открыть ящик Пандоры.

Об этом нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская написала в Facebook.

“Только что Аваков предложил открыть заседание правительства для представителей масс-медиа. Гончарук отметил, что открыть масс-медиа доступ к правительству – это то же, что открыть ящик Пандоры (метафора, означающая “источник бедствий и несчастий”). Уже не закроешь, заметил глава правительства”, – сообщила она.

От себя нардеп иронично добавила: “Я считаю, что это окно Овертона следует поскорее захлопнуть, и заложить кирпичом”.

Сегодня Кабмин провел заседание посвященное социальным выплатам.