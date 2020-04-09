Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация правительства о количестве заболевших объективна, потому что в ином случае "больницы были бы завалены трупами".

Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook

Аваков заявил, что информация о текущей ситуации и динамике развития эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине, которую предоставляет власть, является “плюс-минус — объективной”.

По мнению министра, если бы власть врала, “больницы были бы завалены трупами”, а это бы скрыть не удалось.

“Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели… У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь”, — написал Аваков.

Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето… Время, когда утихнут все споры…Время, когда в окружении… Gepostet von Arsen Avakov am Donnerstag, 9. April 2020