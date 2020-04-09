Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook
Аваков заявил, что информация о текущей ситуации и динамике развития эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине, которую предоставляет власть, является “плюс-минус — объективной”.
По мнению министра, если бы власть врала, “больницы были бы завалены трупами”, а это бы скрыть не удалось.
“Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели… У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь”, — написал Аваков.
Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето… Время, когда утихнут все споры…Время, когда в окружении…
Gepostet von Arsen Avakov am Donnerstag, 9. April 2020
- Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что заражение коронавирусом — “воля Господа”.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.