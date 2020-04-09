Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в следующем месяце.

Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.

По словам Авакова, сегодня никто не может сказать наверняка, когда карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, будут отменены.

“Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. ДОКОЛЕ?! Поговорим, отвечая на вопросы честно. […] ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам ЧЕСТНЫЙ ответ – Когда? – я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.)”, — отметил министр.

Аваков прогнозирует, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а с середины следующего месяца в несколько этапов начнут ослаблять карантинные меры.

“МОГУ, тем не менее ПРЕДПОЛОЖИТЬ — и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету. Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги “перезапуска экономики” были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.)”, — добавил глава МВД.