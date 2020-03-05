Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
“Добрый солнечный день. Проинспектировал нашу специальную противоэпидемическую вертолётную группу реагирования. Работы, к счастью, пока нет. Надеюсь и дальше так будет. А если придётся – мы готовы делать свою работу! Горжусь профессионалами!” – говорится в сообщении.
28 февраля Аваков сообщил о том, что лиц с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС.
Ранее экипаж этого вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы. За один раз вертолет может транспортировать по 4 – 6 больных.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания Верховной Рады отчитался о ситуации в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из Уханя.