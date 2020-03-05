Министр внутренних дел Арсен Аваков в Новых Санжарах проинспектировал специальную противоэпидемическую вертолётную группу реагирования для транспортировки больных коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Добрый солнечный день. Проинспектировал нашу специальную противоэпидемическую вертолётную группу реагирования. Работы, к счастью, пока нет. Надеюсь и дальше так будет. А если придётся – мы готовы делать свою работу! Горжусь профессионалами!” – говорится в сообщении.

28 февраля Аваков сообщил о том, что лиц с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС.

Ранее экипаж этого вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы. За один раз вертолет может транспортировать по 4 – 6 больных.