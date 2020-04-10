Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал, планирует ли стать главой украинского правительства.

Об этом он сообщил в комментариях на Facebook.

В четверг, 9 апреля, глава МВД опубликовал подробный пост, в котором рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса в Украине, высказал свое мнение о карантинных мерах, а также спрогнозировал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни.

В комментариях к посту Авакова спросили, не значит ли это, что он готовится стать премьер-министром.

“Надеюсь, Бог милует”, — емко ответил министр.

Также Аваков выразил симпатию к текущему главе правительства Денису Шмыгалю.

“Мне теперешний премьер нравится!”, — добавил он.