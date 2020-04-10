Об этом он сообщил в комментариях на Facebook.
В четверг, 9 апреля, глава МВД опубликовал подробный пост, в котором рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса в Украине, высказал свое мнение о карантинных мерах, а также спрогнозировал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни.
В комментариях к посту Авакова спросили, не значит ли это, что он готовится стать премьер-министром.
“Надеюсь, Бог милует”, — емко ответил министр.
Также Аваков выразил симпатию к текущему главе правительства Денису Шмыгалю.
“Мне теперешний премьер нравится!”, — добавил он.
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