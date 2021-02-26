Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к президенту Национальной академии наук с просьбой рассмотреть вопрос о передаче здания Института физиологии на улице Богомольца в Киеве под размещение полицейских.

Копию этого письма опубликовало издание “Левый берег”. Факт получения такого предложения #Буквам подтвердила заведующая отделом сенсорной сигнализации Института Нана Войтенко.

В своем письме Аваков просит рассмотреть вопрос о возможности передачи имущества из ведения НАН в сферу управления Национальной полиции “в определенном законодательством порядке”.

Причиной для этого, как указано в письма, является нехватка мест для размещения подразделений полиции.

“На сегодняшний день органы и подразделения Национальной полиции достойно реагируют на современные вызовы и угрозы в Украине, обеспечивая в условиях существующей пандемии и военной агрессии на востоке страны публичную безопасность и порядок, охрану прав и свобод человека, а также жесткое противодействие преступности. Однако в настоящее время территориальные opганы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях и сооружениях для размещения личного состава на территории г. Киева”, — отмечает Аваков.

В письме речь идет о здании на улице Богомольца, 4 в Киеве общей площадью почти 9,5 квадратных метров, где размещено Институт физиологии.

Заметим, что здание Института, вероятно, привлекло внимание МВД из-за удобного расположения. Рядом с Институтом находятся МВД, Нацполиция Украины, Главное следственное управление (Богомольца, 10), Управления государственной охраны Украины (Богомольца, 8). Соседний дом под номером 6 — жилой.