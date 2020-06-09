Министерство внутренних дел Украины в мае обратилось с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно вопроса предоставления суммы в размере 2,5 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД на время карантина.

Об этом говорится в соответствующем письме, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В частности, средства просят выделить из “антикоронавирусного фонда”.

В обращении МВД отмечается, что “средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50 % заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения”, как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также Министерство попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях МВД.