Об этом говорится в соответствующем письме, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.
В частности, средства просят выделить из “антикоронавирусного фонда”.
В обращении МВД отмечается, что “средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50 % заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения”, как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.
Также Министерство попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях МВД.
- Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе, известной больнице “Феофания”, дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.