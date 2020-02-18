Об этом он сказал в эфире программе “Свобода слова” на ICTV.
Аваков рассказал, что речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане.
На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля.
“Завтра улетит самолет в Китай, и пересадка через Алматы, наверное, прилетит в Ухань, заберет наших граждан и прилетит назад. Цифры все время меняются: пока это 48 – 49 человек, которых мы собираемся вернуть на родину”, – сказал Аваков.
После того как самолет прилетит в Ухань, граждане, которым сообщат заранее об эвакуации, будут доставлены к воздушному судну. На борту будут 16 человек экипажа, которые после прилета будут на карантине со всеми пассажирами.
Также на борту будут полицейские, два врача, медсестра, работник консульства и полицейский. Они обеспечат порядок и все необходимые формальности. Они также потом останутся на карантине.
Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут.
За время полета, граждане получат питание, средства гигиены, а также защитные маски, которые будут меняться три раза.
После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
Вместе с украинцами будут эвакуированы несколько иностранцев, среди которых граждане Беларуси, Нидерландов, Германии, Коста-Рики, Аргентины и России. Аваков пояснил, что это нормальная практика, поскольку уже есть примеры вывоза украинцев российским самолетом.
На эвакуацию Кабмин выделил 4,5 млн. грн. из резервного фонда.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.