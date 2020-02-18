Об этом он сказал в эфире программе “Свобода слова” на ICTV.

Аваков рассказал, что речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане.

На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля.

“Завтра улетит самолет в Китай, и пересадка через Алматы, наверное, прилетит в Ухань, заберет наших граждан и прилетит назад. Цифры все время меняются: пока это 48 – 49 человек, которых мы собираемся вернуть на родину”, – сказал Аваков.

После того как самолет прилетит в Ухань, граждане, которым сообщат заранее об эвакуации, будут доставлены к воздушному судну. На борту будут 16 человек экипажа, которые после прилета будут на карантине со всеми пассажирами.

Также на борту будут полицейские, два врача, медсестра, работник консульства и полицейский. Они обеспечат порядок и все необходимые формальности. Они также потом останутся на карантине.

Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут.

За время полета, граждане получат питание, средства гигиены, а также защитные маски, которые будут меняться три раза.

После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.

Вместе с украинцами будут эвакуированы несколько иностранцев, среди которых граждане Беларуси, Нидерландов, Германии, Коста-Рики, Аргентины и России. Аваков пояснил, что это нормальная практика, поскольку уже есть примеры вывоза украинцев российским самолетом.

На эвакуацию Кабмин выделил 4,5 млн. грн. из резервного фонда.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.