Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом министр сообщает на своей странице в Facebook.

“По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов один локализован. В Житомирской из 4 активных очагов локализованы 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь”, – пишет он.

Аваков уточняет, что ветер на данный момент “не очень хороший” для тушения пожара.

“Возможно до 15-20 метров/сек. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки. В светлое время суток зоны риска постоянно мониторит вертолет и БПЛА МВД. Наземные силы и авиация работают на полную”, – сообщает министр.

При этом глава МВД опубликовал фотографию предположительно умышленного поджога в Чернобыльской зоне.

“Обнаружили 4 вот таких “феномена” на площади около 100 метров. Хорошо, что рядом были силы и удалось потушить”, – написал он.

Министр попросил всех, кто располагает какой-либо информацией о поджигателях, сообщать в полицию.

“Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Нагцвардия начала антидиверсионную операцию в лесу”, – подчеркнул он.