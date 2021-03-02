Об этом шла речь во время его двухчасового интервью Дмитрию Гордону, которое вышло 2 марта.
Как известно, в декабре министр выпустил книгу “2014. Мгновения харьковской весны”, содержащую документы, интервью, материалы СМИ и т.д. о событиях пророссийских выступлений в Харькове. Перед этим Аваков выпустил несколько сборников статей, в частности, научных.
Гордон спросил Авакова, не планирует ли он уйти в отставку, в частности, чтобы посвятить себя творчеству.
“Хочется. Мне хочется стать свободным человеком от обязанности каждое утро ходить на работу и заниматься рутинной работой. Но я держу этот удар, это направление, и считаю, что пока чувствую мотивацию — я в порядке. Как только мотивация уйдет, я скажу: “Спасибо, господа, я уйду в отставку”, — ответил министр.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на популярный на акциях протеста против действий правоохранительных органов и судебных решений лозунг “Аваков — черт”.
- Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и был переназначен 29 августа 2019 года.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Авакову дали испытательный срок, за который он должен показать реальные результаты работы. Также президент уверял, что готов поддержать увольнение министров, которые не покажут реальных дел, в том числе и главы МВД Арсена Авакова.
- Впоследствии Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов о том, когда закончится “испытательный срок” для главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
- К шестой годовщине назначения Авакова #Буквы разбирались, почему министр остается в должности и за какие проколы его отставки требуют активисты.