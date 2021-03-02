Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, хочет ли подать в отставку.

Об этом шла речь во время его двухчасового интервью Дмитрию Гордону, которое вышло 2 марта.

Как известно, в декабре министр выпустил книгу “2014. Мгновения харьковской весны”, содержащую документы, интервью, материалы СМИ и т.д. о событиях пророссийских выступлений в Харькове. Перед этим Аваков выпустил несколько сборников статей, в частности, научных.

Гордон спросил Авакова, не планирует ли он уйти в отставку, в частности, чтобы посвятить себя творчеству.

“Хочется. Мне хочется стать свободным человеком от обязанности каждое утро ходить на работу и заниматься рутинной работой. Но я держу этот удар, это направление, и считаю, что пока чувствую мотивацию — я в порядке. Как только мотивация уйдет, я скажу: “Спасибо, господа, я уйду в отставку”, — ответил министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на популярный на акциях протеста против действий правоохранительных органов и судебных решений лозунг “Аваков — черт”.