Сегодня на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв. Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о деталях чрезвычайной ситуации.

Об этом говорилось сегодня во время заседания Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

“Чрезвычайная ситуация произошла в Харьковской области. Около 11:45 в селе Березовское Дергачевского район на газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением. Погибло, к сожалению, два человека, тела сейчас под завалами. И 8 человек пострадали. Этих людей госпитализировано в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован”, – сказал Аваков.

Он добавил, что к ликвидации последствий ГСЧС привлечено 30 спасателей и 7 единиц техники.

“На месте работают спасатели и полицейские”, – добавил Арсен Аваков.