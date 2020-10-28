Об этом говорилось сегодня во время заседания Правительства, сообщает корреспондент #Букв.
“Чрезвычайная ситуация произошла в Харьковской области. Около 11:45 в селе Березовское Дергачевского район на газораспределительном пункте произошел взрыв с последующим горением и частичным разрушением. Погибло, к сожалению, два человека, тела сейчас под завалами. И 8 человек пострадали. Этих людей госпитализировано в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован”, – сказал Аваков.
Он добавил, что к ликвидации последствий ГСЧС привлечено 30 спасателей и 7 единиц техники.
“На месте работают спасатели и полицейские”, – добавил Арсен Аваков.
- 15 сентября в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.