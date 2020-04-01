Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Об этом он заявил в Facebook.

“Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это предположение оптимиста”, – написал Аваков.

В то же время он отметил, что это лишь его предположение, и точной даты завершения карантина в Украине не знает никто.

“Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает – врет. Все будет зависеть от ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом”.

Он также напомнил, что сейчас карантин отменен только в Китае. “Страны вокруг нас ежедневно усиливают ограничительные меры … от Польши, которая с 1 апреля вводит более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, в той же Москве и Нью-Йорке”, – уточнил министр.

“Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна эпидемии накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами”, – добавил Аваков.

Министр также подчеркнул, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. “Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь”, – подытожил он.