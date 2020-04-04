Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Instagram-аккаунте "забыл" указать, что Украина, помимо медиков, отправит в Италию средства дезинфекции и личной защиты.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Аваков сообщил, что 20 украинских врачей-добровольцев отправились в Италию для борьбы, опубликовав два текста: на украинском и итальянском языках.

В украинской версии сказано только о врачах.

“Сегодня мы отправили в итальянский регион Марке 20 украинских медиков. Прежде всего, это проявление нашей солидарности и конкретной помощи. Во-вторых, в Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. К тому же – украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса, с которым через две недели вернутся в Украину. Спасибо нашим медикам-добровольцам!”, – говорится в сообщении.

В итальянской же версии отмечается, что вскоре Украина также предоставит Италии дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

“Уважаемые итальянцы! Мы, украинцы, очень любим вас и Италию. Наши сердца разбиты и полны сострадания. Друзья всегда рядом, когда есть необходимость. Вот почему сегодня мы отправляем команду опытных врачей в Италию, и вскоре мы также предоставим дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Мы сделаем это вместе!“ – говорится в тексте.

Стоит отметить, что к этому посту в Instagram министр ограничил комментарии.