Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас у полиции хранятся тонны наркотиков и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Об этом Аваков заявил во время выступления в Верховной Раде.

Он заявил, что за год ликвидировали 40 международных каналов поставок наркотиков, а совсем недавно “накрыли” самого крупного в Украине интернет-распространителя запрещенных веществ.

“В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас хранятся: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин –1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и т.д. У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины”, – сообщил Аваков.

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