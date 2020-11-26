Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение локдауна в Украине на три или четыре недели в связи с эпидемиологической ситуацией (из-за коронавируса COVID-19).

Такое заявление он сделал в эфире телеканала “Украина-24”.

По мнению Авакова, локдаун нужно вводить “как можно скорее”.

“Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. И не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками. Потому что речь идет о больших рисках для здоровья людей”, – отметил Аваков.

По словам главы МВД, локдаун нужно вводить сразу же, как только Кабинет Министров подготовит программу компенсаций для бизнеса.

“Как только мы будем готовы, – я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сберечь здоровье украинцев. И уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно”, – подчеркнул министр.

“Поэтому я здесь радикален, и всегда таким был: нужно вводить локдаун немедленно… Я за радикальный локдаун, не менее чем на 3 недели. И дай Бог, чтобы к Новому году мы, возможно, выходили из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами”, – добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, нужен ли локдаун в отдельных регионах или же на всей территории Украины, Аваков заявил:

“У нас нет ситуации, что где-то хорошо, а где-то плохо. У нас в общем и целом ситуация везде примерно равная и негативная”.

По убеждению главы МВД, 70-процентное заполнение COVID-коек уже является критическим.

“Когда, не дай Бог, медицинская система рухнет, будет уже поздно реагировать. Поэтому реагировать надо прямо сейчас. Да, всем тяжело… Бюджет в катастрофическом тяжелом состоянии. Но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения. Они могут быть не популярны для каких-то слоев населения, кому-то будет очень плохо и неудобно, и тут государству надо думать о компенсациях”, – заявил Аваков.

Министр выразил убеждение, что Кабмин рассмотрит вопрос введения локдауна на территории Украины “в ближайшие дни”.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли будет прекращать транспортное сообщение накануне Нового года, Аваков допустил такую возможность.

“Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение”, – сообщил он.

Аваков виступив за негайне введення «радикального локдауну» в Україні на «3-4 тижні»https://t.co/F49NiZ29Rq pic.twitter.com/rFOKruTxDr — Букви (@Bykvu) November 26, 2020