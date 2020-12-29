Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков издал новую книгу. На этот раз книга описывает события в Харькове 2014 года.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По словам Авакова, в книге содержатся разговоры сепаратистов и материалы разведки.

“Я рассказываю свою историю – так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы”, – написал Аваков.

Соавторами книги стали, по словам Авакова, “харьковчане, которые принимали участие в тех событиях”. Однако министр сохранил интригу и не уточнил имена соавторов.

“В книге сохранена прямая речь наших героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и временами нелитературными выражениями – потому что настоящая, подлинная история выглядит именно так”, – добавил он.

По словам Авакова, в его новой книге много документов, в частности публикации СМИ и уникальные материалы разведки и аудиозаписи переговоров сепаратистов.

Главной частью книги Аваков считает “План по Харькову и области”. Это электронная переписка кураторов “русской весны” с детально разработанным планом оккупации Слобожанщины, который сепаратисты поместили на 28 страницах в форме военной стратегии. Злоумышленники описали планы по захвату систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационную компанию и пропаганду, привлечение коллаборационистов. В итоге на Слобожанщине должны были создать “ХНР”.

“Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии. Но Харьков – выстоял!” – добавил он.