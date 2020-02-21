Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вчерашние акции протеста против размещения эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарах были спланированными.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский признал вчерашние акции протеста спланированными и пообещал привлечь к ответственности их организаторов.

Комментируя эту ситуацию, Аваков заявил, что кто-то мог использовать эти акции протеста в политических или корыстных целях.

“Нам известно больше деталей. Президент интересовался этим вопросом и у главы СБУ, и у меня. И хотя прошло совсем немного времени, даже первый анализ показывает, что да, у людей у определенных была истерика, у кого-то был испуг, страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею в виду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы. К сожалению, это все вылилось в такое недостойное поведение, за которое нам всем стоит извиниться друг перед другом и теми ребятами, которые больше 20 часов провели в дороге, а в конце получили то, что получили”, — сказал он.

В подтверждение своих слов министр сообщил, что уже установлено, что участники акции протеста в Новых Санжарах активно общались по телефону с протестующими во Львовской и Тернопольской областях.

“Вы говорите, что никто не подстрекал, я тоже не берусь об этом говорить. Но вот мы анализируем сегодня, что там происходило. И вдруг видим, что активные созвоны шли между вчерашними активными митингующими и людьми, которые устроили соответствующую акцию в этом госпитале. “Конечно, что случайность”, — подумаете вы. А может и нет”, — добавил Аваков.