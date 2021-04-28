Про це повідомила депутатка від “Голосу” та членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова на своїй сторінці в Facebook.

“Як завтра Аваков депутатів хоче розвести, або нове “здрастє” від Арсена Борисовича! Завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради в обхід рішення комітету хочуть протягти законопроєкт №4375 про використання шокерів поліцією! Законопроєкт провалили на комітеті та відправили на доопрацювання автору. Але вперше! за час роботи комітету цього скликання – законопроєкт не повертають автору, а виносять в зал, начебто для відхилення, а насправді хочуть протягти і збирають під це голоси!!! Це вперше після рішення нашого комітету про відправлення автору “на доопрацювання автору” законопроєкт не “ховають”, а виносять в зал! Мало того – без висновків інших супровідних комітетів! Ось лінк на всі інші схожі рішення комітету на відправлення на “доопрацювання” – жодного такого законопроєкту в зал не винесли! А тут – на ціле позачергове! Горить! “, – написала Устінова.

Вона вважає, що поліція готується до масових протестів.

“По-перше схоже наша поліція та незмінний міністр Аваков таки готуються до масових протестів, адже законопроєктом №4375 пропонується дозволити застування поліцейськими шокерів в тому числі під час цитую: “затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському”! Адміністративне Карл! Зупинили тебе за перевищення швидкості – не послухав – шокером! Вийшов на протест – не те зробив – шокером! Якщо що зараз законом дозволено поліцейському при нападі на нього і так використовувати й шокер і навіть зброю! (ст. 45 зу “Про національну поліцію”). Але ж ні – їм треба більше! І це при тому, що 64% українців помирають від серцево-судинних хвороб, а отже мають проблеми з серцево-судинною системою. Таке використання шокера поліцейським може стати для них смертельним”, – повідомила депутатка.

Устінова також зазначила, що в МВС шокери вже закупили.

“На 33 млн, 200 штук (разом з комплектом батарей і тощо) по 65 тис./шт. Фото та лінк на закупівлю додаю: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-13-005248-b Тепер ясно, що потрібно якось же пояснити, куди без закону 33 млн злили. Уявіть рівень наглості Арсена Борисовича, який плював на рішення комітету і таки тягне законопроект в зал в обхід всього! В мене тільки одне питання до депутатів і комітету в тому числі – вам таке норм?” – резюмувала нардепка.

Законопроєкт також зареєстрували у порядку денному пленарного засідання Ради 29 квітня.

Зараз поліція може застосовувати електрошокери для відбиття нападу на правоохоронця, іншу людину чи об’єкт, що перебуває під охороною, а також для відбиття нападу тварини, якщо це загрожує життю і здоров’ю людини чи поліціянта.

Натомість проєкт закону пропонує дозволити використовувати електрошокер у таких випадках:

затримання людини, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і фізично протидіє поліціянтові;

затримання людини, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти:

затримання людини, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліціянта.