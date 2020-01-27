Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Кейсы (убийства журналиста Павла Шеремета и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой – Ред.) вызывают больше всего вопросов по поводу того были ли они успешны. Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц?”, – вопрошает Монастырский.

По мнению главы комитета, испытательный срок министра внутренних дел Арсена Авакова состоянием на сегодняшний день еще не закончен.

“К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом”, – заявил Монастырский.