Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Прокуратура Італії почала розслідування за підозрою в ненавмисному вбивстві і халатності.
Офіцер поліції повідомив, що правоохоронці заарештували власника Ferrovie Mottarone, компанії, яка управляє канатною дорогою, її директора і керуючого канатною дорогою.
Підполковник Альберто Чіконьяні уточнив, що підозрювані відключили аварійне гальмо, яке спрацьовувало неодноразово і заважало службі працювати належним чином. Саме його відключення, ймовірно, і стало причиною аварії.
- 23 травня повідомлялось, що щонайменше дев’ять людей загинули і двоє отримали травми в результаті падіння кабіни на канатній дорозі біля озера Маджоре, що в регіоні П’ємонт.