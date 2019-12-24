В Воздушных силах ВСУ рассказали, как российские воздушно-космические силы имитировали атаку на американский эсминец "Ross" в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

“23 декабря фронтовые бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря имитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки “Ross”, который направлялся в порт Одесса”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что российские самолеты осуществили типичный маневр для удара крылатыми ракетами.

“На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, брязкание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния РФ на западные страны, в частности и те, которые ввели против РФ санкции”, – говорится в сообщении.

Также в украинском командовании подчеркнули, что Россия фактически “приватизировала” акваторию Азовского и Черного морей, что затрудняет проход в этих морях торговых судов.

Напомним, что в морской порт Одессы вошел американский ракетный эсминец “USS Ross”.