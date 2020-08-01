Ассоциации авиакомпаний и аэропортов Европы выразили глубокую обеспокоенность по поводу неспособности властей европейских стран применить согласованные и научно обоснованные подходы к ограничениям на поездки во времена пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом идет речь в письме, направленном премьер-министрам, министрам транспорта, здравоохранения и внутренних дел стран Европейского союза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Письмо, в частности, опубликовано Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Документ подписали IATA, европейский Международный совет аэропортов (ACI EUROPE) и ассоциация Авиакомпании для Европы (A4E).

В письме содержится критический отзыв относительно введения новых ограничений в отношении отдельных стран. Как подчеркивают организации, многие из этих ограничений не соответствуют принципам, изложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Отмечается, что пандемия коронавируса “нанесла сокрушительный экономический удар по авиационному сектору”.

По данным организаций, “несмотря на неоднократные призывы к научно обоснованному, согласованному и скоординированному подходу к новым ограничениям, появились различные национальные подходы”, некоторые из которых противоречат рекомендациям экспертов и “еще больше подрывают доверие потребителей”.

“Европейский авиационный сектор призывает страны ЕС/Шенгенской зоны и Великобританию пересмотреть ограничения на поездки, которые были наложены в отношении друг друга, включая карантин”, – отмечается в письме.

“Мы не видим каких-либо обоснованных научных и пропорциональных разъяснений таких ограничений с точки зрения политики здравоохранения”, – сказано в нем.