Об этом идет речь в письме, направленном премьер-министрам, министрам транспорта, здравоохранения и внутренних дел стран Европейского союза, Шенгенской зоны и Великобритании.
Письмо, в частности, опубликовано Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Документ подписали IATA, европейский Международный совет аэропортов (ACI EUROPE) и ассоциация Авиакомпании для Европы (A4E).
В письме содержится критический отзыв относительно введения новых ограничений в отношении отдельных стран. Как подчеркивают организации, многие из этих ограничений не соответствуют принципам, изложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Отмечается, что пандемия коронавируса “нанесла сокрушительный экономический удар по авиационному сектору”.
По данным организаций, “несмотря на неоднократные призывы к научно обоснованному, согласованному и скоординированному подходу к новым ограничениям, появились различные национальные подходы”, некоторые из которых противоречат рекомендациям экспертов и “еще больше подрывают доверие потребителей”.
“Европейский авиационный сектор призывает страны ЕС/Шенгенской зоны и Великобританию пересмотреть ограничения на поездки, которые были наложены в отношении друг друга, включая карантин”, – отмечается в письме.
“Мы не видим каких-либо обоснованных научных и пропорциональных разъяснений таких ограничений с точки зрения политики здравоохранения”, – сказано в нем.
- Ранее министры транспорта стран Евросоюза достигли договоренности о различных мерах в сфере здравоохранения, которые будут предприняты на борту самолетов, летающих над континентом, а также в аэропортах в условиях пандемии коронавируса. Одним из ключевых правил стало обязательное ношение защитных масок всеми пассажирами старше 6 лет.