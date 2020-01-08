Сегодня рано утром, 8 января, лайнер Boeing-737, принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), упал с высоты 2400 метров в окрестностях Тегерана. На борту самолета находились 168 пассажиров и девять членов экипажа.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Самолет упал в 4 утра. На борту находилось 176 человек – никто не выжил.

Это был регулярный гражданский рейс PS 752 Тегеран – Киев, который должен был прибыть в Международный аэропорт “Борисполь”.

Иранские СМИ опубликовали фотографии с места трагедии:

На месте крушения работает более 20 поисковых служб. Уже удалось найти один черный ящик. Его уже передали правоохранителям.

Но, как сообщает агентство Reuters, Иран не собирается передавать бортовой самописец Украине.

По словам главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, пока неясно, в какую страну Иран отправит черный ящик, чтобы можно было проанализировать его данные.

Иранское агентство ISNA опубликовало видео момента падения лайнера. Видно, что самолет горит еще в воздухе.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 січня 2020 р.



Сообщается, что самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета.

Президент Владимир Зеленский прервал свое пребывание в Омане и возвращается в Украину. В соцсети он выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа.

При Совете национальной безопасности и обороны уже создали оперативный штаб для расследования катастрофы.

Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

Всего жертвами крушения стали граждане семи стран:

82 гражданина Ирана;

63 гражданина Канады;

11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа);

10 граждан Швеции;

4 гражданина Афганистана;

трое граждан Германии;

трое граждан Великобритании.

Иранское агентство ISNA опубликовало вероятные списки погибших украинцев:

Позже компания МАУ опубликовала поименный список погибших членов экипажа самолета Вoeing 737-800:

На борту были трое пилотов и шестеро бортпроводников.

Пилоты: Наумкин Алексей, Гапоненко Владимир, Хоменко Сергей.

Бортпроводники: Статник Екатерина, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на рейс из Ирана в Киев изначально зарегистрировались 169 человек, но двое из них не сели в лайнер. СНБО известны их имена, но пока не сообщают.

В самой авиакомпании МАУ сообщили, что приняли решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок. Кроме того, технический директор МАУ Александр Шафиев подчеркнул, что этому лайнеру всего три года, ранее он нигде не эксплуатировался и проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский заявил, что экипаж самолета был исключительно профессиональный: “Командир самолета Владимир Японенко – более 11 тысяч часов полетов. Алексей Наумкин – это инструктор – 12 тысяч часов налета, 6600 часов на [Boeing] 737. Второй пилот – Сергей Хоменко – 7600 часов налета на самолете [Boeing] 737. Учитывая сложность самого рейса, продолжительность полета, был усилен экипаж. Перед вылетом экипаж проживал в гостинице в Тегеране. Стоит отметить, что аэропорт Тегерана не является простым аэропортом. Все наши подготовки к полетам происходят исключительно на территории аэропорта”.

Руководство компании называет минимальной ошибку экипажа в данной ситуации.

Стоит отметить, что официальные версии произошедшего пока никто не выдвигает – все ждут выводов специальной комиссии, которая расследует катастрофу.

Авиакомпании десяти стран не рекомендуют гражданским самолетам использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, а также территорией над Оманским и Персидским заливами, среди них: США, Франция, Германия, Россия и др.