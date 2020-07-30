Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, выложив соответствующий видеокомментарий.
В переговорах принимают участие представители Украины и делегации Ирана.
“Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсаций за сбивание Ираном рейса “Международных авиалиний Украины” PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места”, – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеокомментарии.
Министр уточнил, что “процесс не будет легким”, но украинская сторона работает “на результат – достижение справедливости”. Кулеба добавил, что Киев будет добиваться максимальных компенсаций.
“Украинское МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило”, – подчеркнул Кулеба.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.