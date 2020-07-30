Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ ("Международные авиалинии Украины"), который был сбит возле Тегерана в январе этого года.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, выложив соответствующий видеокомментарий.

В переговорах принимают участие представители Украины и делегации Ирана.

“Сегодня в Киеве начались переговоры относительно компенсаций за сбивание Ираном рейса “Международных авиалиний Украины” PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места”, – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеокомментарии.

Министр уточнил, что “процесс не будет легким”, но украинская сторона работает “на результат – достижение справедливости”. Кулеба добавил, что Киев будет добиваться максимальных компенсаций.

“Украинское МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило”, – подчеркнул Кулеба.