Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента на странице в Facebook.

Для этого Зеленский посетил международный аэропорт Борисполь.

В сообщении сказано, что Президент отправился почтить память 11 погибших украинцев в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

Зеленский возложил цветы к снимкам погибших.

Напомним, что крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).