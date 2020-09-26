Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
“Вчера вечером вблизи Чугуева Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет. На борту были офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. 26 человек погибло, 1 борется за жизнь в больнице. Невозможно представить горе, с которым столкнулись родные погибших. Скорбим вместе с вами всей страной. Я принял решение поддержать семьи погибших. Мои представители свяжутся с родственниками погибших, чтобы организовать передачу по 100 000 гривен каждой семье”, – сообщил Фукс.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.