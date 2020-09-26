Авиакатастрофа в Харьковской области: в Сети появились фото и имена погибших курсантов

Военный самолет АН-26 разбился у Чугуева 26 сентября. В сети появились фотографии и имена некоторых курсантов, находившихся на борту во время авиакатастрофы.

Фото курсантов опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у Facebook.

Напомним, самолет выполнял плановые ночные учения, на борту находилось 27 человек. Среди них были курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

К сожалению, 25 человек погибли на месте аварии, еще один – в больнице. Выжил лишь 1 курсант.

“Вечная память трагически погибшим защитникам Украины”, – написал Геращенко.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото погибшего курсанта со Львовской области – Виталия Вильхового.

Парню было всего 20 лет, он учился в лицее Героев Крут и с детства мечтал летать.

Вильховый был родом из Сосновки. Об этом написал в посте в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Он отметил, что Львовщина потеряла еще одного будущего авиатора – Ростислава Булия из Старого Самбора.

Погибшему курсанту было только 22.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram обнародовал фото курсанта из Миргорода, который также погиб в страшной катастрофе на Харьковщине.

“Скорбные вести приносит вчерашний день. В авиакатастрофе под Чугуевом погиб Андрей Роспотнюк из Миргорода. Ему был 21 год. Всего месяц назад он отпраздновал свой День рождения. Курсант учился на военного штурмана. Выражаю соболезнования родным и близким. Вся Украина, вся Полтавщина скорбит вместе с вами по потерянным сыновьями. Вечного полета, ребята … “- написал он.

Есть информация, что на борту якобы находился курсант Александр Скочков. Сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском. Но мама парня говорит, ей руководство бригады не подтвердило информации, что он погиб.

ТСН с ней связалась, еще тогда, когда официально еще было известно о трех пропавших без вести.

“Мне никто не звонил, что его нашли мертвым, трех еще ищут, я не хочу говорить об этом. Если бы его нашли мертвым, мне бы позвонили”, – говорит мама юноши.