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Авиакатастрофа в Харьковской области: в Сети появились фото и имена погибших курсантов

Военный самолет АН-26 разбился у Чугуева 26 сентября. В сети появились фотографии и имена некоторых курсантов, находившихся на борту во время авиакатастрофы.

Суббота, 26 сентября 2020, 19:43

Фото курсантов опубликовал  заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у Facebook.

Напомним, самолет выполнял плановые ночные учения, на борту находилось 27 человек. Среди них были курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

К сожалению, 25 человек погибли на месте аварии, еще один – в больнице. Выжил  лишь  1 курсант.

“Вечная память трагически погибшим защитникам Украины”, – написал Геращенко.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото погибшего курсанта со Львовской области – Виталия Вильхового.

Парню было всего 20 лет, он учился в лицее Героев Крут и с детства мечтал летать.

Вильховый был родом из Сосновки. Об этом написал в посте в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Он отметил, что Львовщина потеряла еще одного будущего авиатора – Ростислава Булия из Старого Самбора.

Погибшему курсанту было только 22.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram обнародовал фото курсанта из Миргорода, который также погиб в страшной катастрофе на Харьковщине.

“Скорбные вести приносит вчерашний день. В авиакатастрофе под Чугуевом погиб Андрей Роспотнюк из Миргорода. Ему был 21 год. Всего месяц назад он отпраздновал свой День рождения. Курсант учился на военного штурмана. Выражаю соболезнования родным и близким. Вся Украина, вся Полтавщина скорбит вместе с вами по потерянным сыновьями. Вечного полета, ребята … “- написал он.

Есть информация, что на борту якобы находился курсант Александр Скочков. Сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском. Но мама парня говорит, ей руководство бригады не подтвердило информации, что он погиб.

ТСН с ней связалась, еще тогда, когда официально еще было известно о трех пропавших без вести.

“Мне никто не звонил, что его нашли мертвым, трех еще ищут, я не хочу говорить об этом. Если бы его нашли мертвым, мне бы позвонили”, – говорит мама юноши.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.

  • По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
  • Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
  • Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
Теги: Катастрофа військового літака, Харковская область, курсанты

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