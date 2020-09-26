Авиакатастрофа в Харьковской области: в Сети появились фото и имена погибших курсантов

Фото курсантов опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у Facebook.
Напомним, самолет выполнял плановые ночные учения, на борту находилось 27 человек. Среди них были курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
К сожалению, 25 человек погибли на месте аварии, еще один – в больнице. Выжил лишь 1 курсант.
“Вечная память трагически погибшим защитникам Украины”, – написал Геращенко.
Фото: Антон Геращенко / Facebook
Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото погибшего курсанта со Львовской области – Виталия Вильхового.
Парню было всего 20 лет, он учился в лицее Героев Крут и с детства мечтал летать.
Вильховый был родом из Сосновки. Об этом написал в посте в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. Он отметил, что Львовщина потеряла еще одного будущего авиатора – Ростислава Булия из Старого Самбора.
Погибшему курсанту было только 22.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram обнародовал фото курсанта из Миргорода, который также погиб в страшной катастрофе на Харьковщине.
“Скорбные вести приносит вчерашний день. В авиакатастрофе под Чугуевом погиб Андрей Роспотнюк из Миргорода. Ему был 21 год. Всего месяц назад он отпраздновал свой День рождения. Курсант учился на военного штурмана. Выражаю соболезнования родным и близким. Вся Украина, вся Полтавщина скорбит вместе с вами по потерянным сыновьями. Вечного полета, ребята … “- написал он.
Есть информация, что на борту якобы находился курсант Александр Скочков. Сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском. Но мама парня говорит, ей руководство бригады не подтвердило информации, что он погиб.
ТСН с ней связалась, еще тогда, когда официально еще было известно о трех пропавших без вести.
“Мне никто не звонил, что его нашли мертвым, трех еще ищут, я не хочу говорить об этом. Если бы его нашли мертвым, мне бы позвонили”, – говорит мама юноши.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.