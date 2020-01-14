Черные ящики, свидетельствующие о причинах авиакатастрофы в Иране, могут передать на расшифровку в Украину.

Об этом в интервью заявил президент компании МАУ Евгений Дыхне.

Ранее в Иране отказались отдавать черные ящики Украине. После сообщалось, что их передадут Франции.

Дыхне отметил, что вероятность того, что черные ящики будут расшифровываться именно в Украине – значительно выше.

“Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу – открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине”, – заявил он.

Как много времени займет их расшифровка – неизвестно. При этом, он подчеркнул, что черные ящики – вопрос авиационной безопасности, потому данные расшифровки будут известны не широкому кругу лиц, поскольку не подлежат администрированию.

“Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами. Я никогда с этим не сталкивался и не могу сказать, сколько конкретно времени это занимает. Но точно знаю, что для этого нужны специальные лаборатории”, – пояснил он.

Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей “черных ящиков” самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну.

Иранские следователи сообщали, что Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить “черные ящики” в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что они будут доставлены во Францию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о достижении договоренности с Ираном о начале совместной работы по расшифровке двух “черных ящиков” лайнера.

СПРАВКА. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) — исполнительный орган Франции, французское правительственное агентство, ответственное за расследование авиационных происшествий и вырабатывающее требования и рекомендации по безопасности полетов гражданской авиации на основе выполненных исследований.