В результате крушения Boeing-737-800 украинской авиакомпании МАУ, в числе 176 погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

#Буквы собрали информацию о том, кем они были.

Вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский во время брифинга заявил, что, учитывая продолжительность и сложность рейса, на борту были одни из самых опытных пилотов и бортпроводников.

Владимир Гапоненко, командир экипажа

Как сообщалось, за плечами Гапоненко 11 тысяч часов налета.

У него есть жена и двое детей.

В соцсетях указано, что он из Киева.

Супруга Гапоненко, Екатерина, рассказала журналистам, что ее муж был пилотом всю жизнь, и не представлял жизни без неба. Она добавила, что держит себя в руках, потому что в семье есть двое детей. Также она сказала, что перед вылетом просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.

В Национальном авиационном университете заявили, что Гапоненко – их выпускник.

Алексей Наумкин, инструктор на самолете

На его счету 12 тысяч часов полетов.

Пилот и пользователь Facebook Cергей Черный отметил, что Наумкин был его одногрупником, одним из лучших студентов на курсе. Также он отметил, что Наумкин был из династии пилотов.



Сергей Хоменко, второй пилот

За его спиной – 7 600 часов налета.

В прошлом он был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины Блакитна стежа.

За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.

Екатерина Статник, бортпроводница

Екатерине 27 лет. Судя по фото в соцсети Instagram, Новый года она встретила в Киеве.

Мария Микитюк, бортпроводница

Микитюк 24 года.

Она училась в Национальном авиационном университете с 2012 по 2018 год.

О ней отзываются как об очень яркой, красивой, веселой и душевной девушке. Она родом из Ивано-Франковска.

“Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать”.

В Instagram девушка писала, что побывала в 23 странах. Она выкладывала много снимков из поездок.

Валерия Овчарук, бортпроводница

Девушка родом из Луганска, жила в Киеве.

В личном профиле в соцсетях девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

“Работа, я тебя люблю”, – подписала свое последнее фото погибшая.

Юлия Сологуб, бортпроводница

Юлии Сологуб уроженка Нововолынска (Волынская область). В декабре 2019 года ей исполнилось 25 лет.

Бортпроводником она работала около полугода.

Игорь Матков, бортпроводник

Ему было 34 года. Изучал иностранные языки. Закончил Кировоградское летное училище.

В МАУ проработал 10 лет.

“Наш дорогой друг Игорь Матков был среди бортпроводников МАУ. Пусть твоя душа покоится с миром. Ты был удивительным”, – написал друг погибшего Владислав Перес.

Денис Лыхно, бортпроводник

Парень в 2018 году окончил Национальный авиационный университет.

Он также работал в МАУ всего полгода.

Пассажиры

Елена Малахова, 38 лет

Елена Сергеевна Малахова – директор авиакомпании ООО “Скайавиатранс”. Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.

Также погибла Ольга Кобюк, ей 61 год.