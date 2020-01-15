Об этом заявил на заседании парламентского комитета по национальной безопасности заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщают #Буквы.
“Нами было установлено место проживания и контактные данные всех родственников, обеспечена их доставка из разных областей Украину, в том числе с неподконтрольной территории, в Киев. С целью идентификации тел погибших у 18 человек из числа родственников были взяты биологические образцы… В данный момент идентифицированы четыре человека. Работа в этом направлении продолжается”, — подчеркнул он.
Трепак подтвердил, что, согласно информации иранской стороны, завершение идентификации ожидается до 19 января.
Как ранее проинформировали в Офисе президента, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Рухани настаивал на возвращении тел погибших в результате катастрофы уже на этой неделе – до 19 января. Иранский лидер тогда заверил, что даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.