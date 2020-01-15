В данный момент идентифицированы тела четырех украинцев из 11, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом заявил на заседании парламентского комитета по национальной безопасности заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщают #Буквы.

“Нами было установлено место проживания и контактные данные всех родственников, обеспечена их доставка из разных областей Украину, в том числе с неподконтрольной территории, в Киев. С целью идентификации тел погибших у 18 человек из числа родственников были взяты биологические образцы… В данный момент идентифицированы четыре человека. Работа в этом направлении продолжается”, — подчеркнул он.

Трепак подтвердил, что, согласно информации иранской стороны, завершение идентификации ожидается до 19 января.

Как ранее проинформировали в Офисе президента, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Рухани настаивал на возвращении тел погибших в результате катастрофы уже на этой неделе – до 19 января. Иранский лидер тогда заверил, что даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.