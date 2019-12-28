Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следственно-оперативная группа отрабатывает несколько версий авиакатастрофы.

Об этом сообщает местное издание tengrinews.kz.

В частности, следствие отрабатывает версии технической неисправности самолета, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.

Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.

“МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна”, – сказал Тургумбаев.

По его словам, сейчас следователи пытаются в точности восстановить хронологию событий вчерашнего дня от момента, когда самолет готовили к полету, до самого крушения и его возможных причин. Для этого проводится проверка работы всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, допрашивают свидетелей и ответственных за эксплуатацию самолета лиц.

Уже проведен осмотр взлетно-посадочной полосы.

С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал.

В МВД Казахстана подчеркнули, что самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.