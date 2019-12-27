Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнованиями в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Сообщается, что Президент Зеленский отправил казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета вблизи Алматы.

“3 прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019 выполнял рейс Алматы — Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым”, — говорится в письме.