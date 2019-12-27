Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
Сообщается, что Президент Зеленский отправил казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета вблизи Алматы.
“3 прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019 выполнял рейс Алматы — Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым”, — говорится в письме.
- 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.
- Позже стало известно, что на борту самолета находилось двое украинских граждан.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям погибших.