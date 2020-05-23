Власти Пакистана подтвердили, что в результате вчерашней авиакатастрофы выжили двое пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

Они выжили в результате крушения самолета “Пакистанских международных авиалиний” в городе Карачи.

Также известно о почти 100 жертвах авиакатастрофы.

В медицинские учреждения после аварии самолета доставили 97 тел. Всего в самолете были 99 человек.

“Последнее сообщение об авиакатастрофе: 66 человек были доставлены в медицинский центр последипломного образования имени Джинны, 31 тело было доставлено в гражданскую больницу Карачи”, – заявили представители местных властей.

Несмотря на то, что самолет упал в жилом районе города, никто из местных жителей не погиб.

Черный ящик с самолета уже нашли и передали в соответствующую службу для изучения.

Генеральный директор авиакомпании Аршад Малик заявил, что последнее сообщение от пилота свидетельствует о том, что самолет разбился вследствие технических проблем, после того, как попытался приземлиться во второй раз. В первый раз самолет не смогу опустить шасси.

Также известно, что за несколько секунд до катастрофы пилот сообщил авиадиспетчерам, что не работают оба двигателя.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Пакистан возобновил внутренние рейсы после остановки, сделанной из-за пандемии коронавируса.