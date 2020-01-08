Украинские мобильные операторы Vodafone и lifecell предоставят украинцам возможность бесплатно позвонить в Иран в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

Об этом сообщили пресс-службах мобильных операторов.

Так Vodafone Ukraine пообещал украинцам вернуть средства, потраченные ими на SMS-сообщения и исходящие/входящие звонки в Иран.

“Мы искренне сочувствуем семьям и близким пассажиров и членов экипажа рейса “Тегеран-Киев”. Мы вернем средства, которые были потрачены абонентами Vodafone на голосовую связь в Иране, на входящие звонки и звонки в Украину, а также SМS, в период с 8 по 10 января включительно”, — сообщили в Vodafone, указав, что средства будут возвращены в течение нескольких дней.

А мобильный оператор lifecell предоставил украинцам бесплатные минуты для звонков в Иран.

“Всем абонентам lifecell в Иране начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах Ирана и в Украине, чтобы они могли связаться с близкими. … Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы 8 января 2020 в Тегеране”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский мобильный оператор “Киевстар” принял решение временно отменить плату за звонки в Иран.