Об этом сообщили пресс-службах мобильных операторов.
Так Vodafone Ukraine пообещал украинцам вернуть средства, потраченные ими на SMS-сообщения и исходящие/входящие звонки в Иран.
“Мы искренне сочувствуем семьям и близким пассажиров и членов экипажа рейса “Тегеран-Киев”. Мы вернем средства, которые были потрачены абонентами Vodafone на голосовую связь в Иране, на входящие звонки и звонки в Украину, а также SМS, в период с 8 по 10 января включительно”, — сообщили в Vodafone, указав, что средства будут возвращены в течение нескольких дней.
А мобильный оператор lifecell предоставил украинцам бесплатные минуты для звонков в Иран.
“Всем абонентам lifecell в Иране начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах Ирана и в Украине, чтобы они могли связаться с близкими. … Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы 8 января 2020 в Тегеране”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинский мобильный оператор “Киевстар” принял решение временно отменить плату за звонки в Иран.
- Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.