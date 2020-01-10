Австрийская авиакомпания Austrian Airlines и немецкая Lufthansa заявили об отмене рейсов в Тегеран (Иран) после крушения украинского самолета.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Авиакомпании Австрии и Германии приняли соответствующее решение после заявлений США о том, что самолет мог быть случайно сбит ракетой. В компании это пояснили так: в связи с “последними заявлениями и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг Тегерана”.

Пока что авиакомпании отменили только запланированные на 10 января, пятницу регулярные рейсы.

Накануне, 9 января, немецкая авиакомпания Lufthansa развернула рейс LH 600, который двигался из Франкфурта в Тегеран.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.