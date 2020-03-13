Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp Airlines все еще продолжают полеты в Италию, несмотря на вспышку коронавируса в этой стране.

Об этом свидетельствует расписание рейсов на сайте международного аэропорта “Борисполь”.

Так, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что МАУ уже отменила рейсы в Венецию и Бергамо, но продолжает осуществлять полеты в Милан и Рим. Криклий уточнил, что полеты в Милан в ближайшие дни будут прекращены.

При этом министр утверждал, что “авиаперевозчики SkyUp и Alitalia закрыли авиарейсы”.

Тем не менее компания SkyUp продолжает осуществлять полеты в итальянский город Неаполь. Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта “Борисполь” и сообщение на Facebook-странице авиакомпании.

Так, SkyUp перенесла старт рейсов из Киева в Рим, Бергамо (Милан), Пизу и Болонью, из Львова в Рим и Бергамо (Милан), из Киева в Бари.

В то же время компания не стала отменять рейсы в Неаполь. Сегодня, в частности, они осуществлялись в/из аэропорта “Борисполь”.

Также авиаперельоты в Италию продолжила компания МАУ. Рейсы запланированы и на завтрашний день.

Стоит отметить, что сегодня в МАУ все же анонсировали приостановление полетов. Но произойдет это только с воскресенья, 15 марта.

“В виду обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан. Рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 8 апреля 2020. Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 14 апреля 2020“, – сказано в сообщении.

Рейсы в Венецию были отменены с 12 марта.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет (или его неиспользованную часть) по месту приобретения билета.

В авиакомпании SkyUp пока не сообщали об отмене рейсов в Неаполь. На Facebook-странице пока только указано, что “пассажиры, которые приобрели билеты в Неаполь с вылетом до 30.04.20, могут бесплатно изменить дату путешествия”.