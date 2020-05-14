Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

Сообщается, что требования к пассажирам носить маски будут носить необязательный характер. Вместе с тем, авиакомпании будут полагаться на сотрудничество с пассажирами, а не на строгое соблюдение.

По данным CNN, в American Airlines (AAL) сообщили, что клиентам может быть отказано в посадке на если они без маски. Однако, в самолете “политика покрытия лица станет более снисходительной” и “роль стюардессы будет носить информационный, а не принудительный характер”.

Также в American Airlines, United (UAL) сообщили, что политика ношения масок будет продвигаться на основании избегания конфронтации с клиентами.

“Если по какой-то причине эта политика вызывает помехи на борту, мы посоветовали нашим бортпроводникам использовать их навыки деэскалации, и у них есть возможность пересаживать клиентов на самолете по мере необходимости”, – говорится в заявлении компании.

В компании JetBlue (JBLU) предлагают работникам в аэропортах сказать клиентам: “Чтобы помочь нам всем быть в безопасности, теперь клиенты и члены экипажа должны носить лицевые покрытия”.