Об этом сообщает CNN Business.
Сокращение коснется также дочерних компаний Air France.
В частности, сообщается о 1 020 рабочих мест в региональном французском авиаперевозчике HOP!, дочерней компании Air France. Это практически половина их штата. Они будут увольнять сотрудников постепенно, в течение трех лет.
В Air France отметили, что за время карантина ежедневно теряли по 15 миллионов евро.
О полном возобновлении авиаперевозок в компании не могут говорить до 2024 года.
“Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса”, – говорится в заявлении Air France.
К концу 2022 года Air France сократит 6560 рабочих мест.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, индустрия авиаперевозок потеряет рекордные $84 млрд в этом году. О прибыльности можно будет говорить только в 2022 году.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за убытков на фоне эпидемии коронавируса, руководство вынуждено будет сократить штат и провести реструктуризацию активов.