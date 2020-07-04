Авиакомпания Air France заявила о планах сократить до конца 2022 года 7 580 сотрудников. Это 17,5% от штата.

Об этом сообщает CNN Business.

Сокращение коснется также дочерних компаний Air France.

В частности, сообщается о 1 020 рабочих мест в региональном французском авиаперевозчике HOP!, дочерней компании Air France. Это практически половина их штата. Они будут увольнять сотрудников постепенно, в течение трех лет.

В Air France отметили, что за время карантина ежедневно теряли по 15 миллионов евро.

О полном возобновлении авиаперевозок в компании не могут говорить до 2024 года.

“Восстановление, по-видимому, будет медленным из-за неопределенности в ситуации со здравоохранением, отменой ограничений на поездки и изменением коммерческого спроса”, – говорится в заявлении Air France.

К концу 2022 года Air France сократит 6560 рабочих мест.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, индустрия авиаперевозок потеряет рекордные $84 млрд в этом году. О прибыльности можно будет говорить только в 2022 году.