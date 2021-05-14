Американська авіакомпанія Delta Air Lines відтепер найматиме тільки тих працівників, які вже зробили щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Washington Post.

Генеральний директор компанії Ед Бастіан заявив, що новим працівникам доведеться зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

“Це важливий крок для захисту наших працівників та наших клієнтів, оскільки наш бізнес відновлюється, а попит на авіаперельоти продовжує зростати”, – сказав він.

Однак, в компанії додали, що працівники, в яких сильні релігійні переконання чи є медичні протипокази, можуть не робити щеплення.

Нове правило не стосується нинішніх працівників. Враховуючи, що на початку пандемії компанії довелося скоротити багато працівників, тепер активно наймають нових. Їх не стосується правило щодо обов’язкової вакцинації.

“Я не збираюся вимагати зробити щеплення чи примушувати людей, якщо у них є якась конкретна причина, через яку вони не проходять вакцинацію… якщо у них філософська якась позиція”, – сказав керівник Delta.

За його словами, 60% працівників компанії (75 тисяч) вже зробили щеплення проти коронавірусу. Згодом ця цифра досягне 75 – 80%.

Неподалік від аеропорту відкрито центр вакцинації.

В компанії American Airlines пропонують працівникам, які пройшли вакцинацію, додатковий вихідний в наступному році та 50 доларів премії. Компанія Target пропонує своїм працівникам безкоштовні поїздки на Lyft до пунктів вакцинації.