Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В EasyJet проинформировали, что ресурс компании “стал целью атаки из очень сложного источника”. Авиакомпания уверяет, что как только о кибератаке стало известно, они обратились к правоохранителям и экспертам. Так стало известно, что злоумышленниками были украдены данные 9 млн клиентов EasyJet.

“Судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что были украдены имена, адреса электронной почты и данные о поездках приблизительно 9 миллионов клиентов. В дополнение к вышесказанному, расследование также показало, что были доступны данные кредитных карт 2208 клиентов”, — говорится в сообщении.

В то же время в компании сообщили, что подтверждений того, что какая-либо украденная информация (в том числе — данные кредитных карт), была использована не по назначению, нет.

Сейчас компания связывается со всеми клиентами, которые пострадали, и планирует проинформировать всех до 26 мая. Пострадавшим клиентам оказывают информационную поддержку.

Что касается возможной выплаты компенсаций, в компании сообщили, что раз данные кредитных карт не были затронуты, каких-либо финансовых потерь, вызванных этим инцидентом (следовательно, и компенсаций) не ожидается.

Помимо этого, в связи с произошедшим авиакомпания порекомендовала клиентам быть бдительными в отношении электронных писем, приходящих от EasyJet или EasyJet Holidays.