Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
“С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы”, – написал Криклий.
По его словам, сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, которые направляются на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.
- Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции граждан, которые въехали в нашу страну из стран “красной зоны”.
- Ранее МИД Украины назвал 23 страны, которые открыты для украинцев.