Немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим клиентам пройти тест на коронавирус.

Об этом сообщает DW.

Пройти тест можно будет в конце июня – начале июля. О точной дате запуска услуги сообщат дополнительно.

На первом этапе эксперимента планировать тестировать пассажиров в немецких аэропортах – во Франкфурте и Мюнхена. Это основные аэропорты для авиакомпании Lufthansa.

Передавать образцы тестов будут центры фирм-партнеров авиакомпании, с которыми заключат соответствующие договоры. Результаты тестов будут готовы спустя четыре часа.

В Lufthansa отметили, что это актуальное предложение для пассажиров, которые летят в страны, где требуют показать результаты теста.

Также авиакомпания ищет возможность введения услуги на свободном месте в среднем ряду для клиентов эконом-класса дальних рейсов.

Услуга будет платной, но стоимость пока не уточняется.

Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.