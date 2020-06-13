Об этом сообщает DW.
Пройти тест можно будет в конце июня – начале июля. О точной дате запуска услуги сообщат дополнительно.
На первом этапе эксперимента планировать тестировать пассажиров в немецких аэропортах – во Франкфурте и Мюнхена. Это основные аэропорты для авиакомпании Lufthansa.
Передавать образцы тестов будут центры фирм-партнеров авиакомпании, с которыми заключат соответствующие договоры. Результаты тестов будут готовы спустя четыре часа.
В Lufthansa отметили, что это актуальное предложение для пассажиров, которые летят в страны, где требуют показать результаты теста.
Также авиакомпания ищет возможность введения услуги на свободном месте в среднем ряду для клиентов эконом-класса дальних рейсов.
Услуга будет платной, но стоимость пока не уточняется.
Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.
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