Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" возобновляет рейсы в столицу Армении, Ереван, с 4 декабря 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Авиакомпания” Международные Авиалинии Украины рада сообщить о возможности восстановления рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года. Рестарт после длительной паузы стал возможным благодаря стабилизации ситуации в регионе”, – говорится в сообщении.

МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт “Звартноц” и обратные рейсы в Киев два раза в неделю.

Тем не менее компания продолжает следить ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране.