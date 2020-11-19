Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Авиакомпания” Международные Авиалинии Украины рада сообщить о возможности восстановления рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года. Рестарт после длительной паузы стал возможным благодаря стабилизации ситуации в регионе”, – говорится в сообщении.
МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт “Звартноц” и обратные рейсы в Киев два раза в неделю.
Тем не менее компания продолжает следить ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране.
- Ранее сообщалось, что из-за жесткого карантина в Израиле авиакомпания “Международные авиалинии Украины” отменила часть рейсов в эту страну. В частности, отменены рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив.