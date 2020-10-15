Об этом сообщает Lowcostavia.
Из Киева отменены рейсы в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.
Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья не будет авиарейсов Wizz Air по трем-пяти направлениям.
Отмененные рейсы Wizz Air в ноябре:
- Киев – Зальцбург отменен до 19 декабря
- Киев – Таллинн отменен до 4 декабря
- Киев – Ларнака отменен до 6 декабря
- Киев – Рига отменен до 5 декабря
- Киев – Катовице отменен до 6 декабря
- Киев – Лиссабон отменен до 4 декабря
- Киев – Братислава отменен до 6 декабря
- Киев – Будапешт отменен до 10 ноября
- Львов – Вильнюс отменен до 4 декабря
- Львов – Лиссабон отменен до 6 декабря
- Львов – Таллин отменен до 5 декабря
- Львов – Братислава отменен до 5 декабря
- Харьков – Милан отменен до 19 декабря
- Харьков – Вена отменен до 4 декабря
- Харьков – Берлин отменен до 4 декабря
- Харьков – Дортмунд отменен до 4 декабря
- Одесса – Берлин отменен до 4 декабря
- Одесса – Вроцлав отменен до 5 декабря
- Одесса – Гданьск отменен до 5 декабря
- Одесса – Катовице отменен до 4 декабря
- Одесса – Братислава отменен до 6 декабря
- Запорожье – Вроцлав отменен до 4 декабря
- Запорожье – Гданьск отменен до 5 декабря
- Запорожье – Краков отменен до 6 декабря
“Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений”, – сказано в сообщении.
Клиенты авиакомпании Wizz Air, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, могут переоформить бронирование на другой рейс. Дата отправления – за 14 дней до или через 60 дней, максимум, после запланированной.
Кроме этого, клиент имеет возможность запросить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после одобрения запроса и будет доступна в течение двух лет.
Также можно вернуть деньги за билет на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.
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