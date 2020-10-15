Венгерская авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить более 20 рейсов из разных город Украины в ноябре. Некоторые рейсы перенесли на декабрь.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Из Киева отменены рейсы в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.

Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья не будет авиарейсов Wizz Air по трем-пяти направлениям.

Отмененные рейсы Wizz Air в ноябре:

Киев – Зальцбург отменен до 19 декабря

Киев – Таллинн отменен до 4 декабря

Киев – Ларнака отменен до 6 декабря

Киев – Рига отменен до 5 декабря

Киев – Катовице отменен до 6 декабря

Киев – Лиссабон отменен до 4 декабря

Киев – Братислава отменен до 6 декабря

Киев – Будапешт отменен до 10 ноября

Львов – Вильнюс отменен до 4 декабря

Львов – Лиссабон отменен до 6 декабря

Львов – Таллин отменен до 5 декабря

Львов – Братислава отменен до 5 декабря

Харьков – Милан отменен до 19 декабря

Харьков – Вена отменен до 4 декабря

Харьков – Берлин отменен до 4 декабря

Харьков – Дортмунд отменен до 4 декабря

Одесса – Берлин отменен до 4 декабря

Одесса – Вроцлав отменен до 5 декабря

Одесса – Гданьск отменен до 5 декабря

Одесса – Катовице отменен до 4 декабря

Одесса – Братислава отменен до 6 декабря

Запорожье – Вроцлав отменен до 4 декабря

Запорожье – Гданьск отменен до 5 декабря

Запорожье – Краков отменен до 6 декабря

“Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений”, – сказано в сообщении.

Клиенты авиакомпании Wizz Air, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, могут переоформить бронирование на другой рейс. Дата отправления – за 14 дней до или через 60 дней, максимум, после запланированной.

Кроме этого, клиент имеет возможность запросить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после одобрения запроса и будет доступна в течение двух лет.

Также можно вернуть деньги за билет на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.