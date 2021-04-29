Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила за основу проєкт Закону "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" стосовно подовження перехідного періоду для українських авіакомпаній на використання літаків вітчизняного виробництва".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

240 голосами законопроєкт прийнято за основу.

Проєктом пропонується подовжити українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва (до 1 січня 2025 року).

Згідно з проєктом до митного режиму тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщаються повітряні судна, що ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, крім літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

Проєкт Закону зареєстровано за № 5301.