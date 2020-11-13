Авиакомпании заявляют, что летать во время пандемии коронавируса вполне безопасно, но риски всегда существуют.

Об этом сообщает издание Vox.

Ученые изучали безопасность полетов во время пандемии, но не пришли к единому выводу. По данным последних исследований, полет безопаснее, чем посещение переполненного людьми бара. Однако безопаснее не означает вполне безопасно.

В случае, если все носят маску, рассажены в шахматном порядке, а вентиляционная система самолета постоянно работает, полет является относительно низким риском.

Но существует много серых зон. Например, пассажир может подхватить вирус в аэропорту, при регистрации, при посадке, в туалете аэропорта.

Сейчас авиакомпании сделали все, чтобы обеспечить безопасность полета. Но, могут ли они сделать больше? Да. Например, перевозчики могут установить правила обязательной самоизоляции на три недели перед полетом, прохождение теста на коронавирус и тому подобное. Если тест – это вполне реальное правило, то самоизоляция – нет. Перевозчик просто не сможет проконтролировать выполнение этого правила.

Авиакомпании скрывают, что члены экипажа часто становятся источниками передачи вируса, ведь общаются с пассажирами. Поэтому, полеты на близкие расстояния считаются безопасными, поскольку на борту меньше пассажиров и членов экипажа.

К сожалению, данных о заражении пассажиров после полетов нет, ведь авиакомпании не могут проследить состояние каждого пассажира, который воспользовался их услугами.

Вентиляционные системы самолетов работают идеально для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Например, если на борту самолета есть один зараженный коронавирусом человек, вполне вероятно, что он никого не заразит. При этом он должен всегда находиться в маске и не контактировать с другими людьми.

Как минимизировать риски заражения коронавирусом в самолете?

Старший советник Международного союза против туберкулеза и легочных заболеваний Энтони Харрис, который долгое время исследует безопасность полетов заявил, что первое и главное для пассажира – перед поездкой проверить политику авиакомпании. Некоторые авиакомпании все еще практикуют физическое дистанцирование пассажиров, а другие – нет.

Правила безопасного полета:

носите маску и берите с собой дополнительные маски;

подумайте о защите глаз солнцезащитными очками, защитными очками или маской;

выполняйте все привычные пандемические гигиенические вещи, к которым вы привыкли: возьмите в самолет дезинфицирующие средства на спиртовой основе и протирайте поверхности вокруг себя, регулярно мойте или дезинфицируйте руки и не прикасайтесь к лицу;

держитесь подальше от других людей, насколько это возможно;

старайся не говорить и не кричать (так распространяются капли с вирусом);

если вы рядом с тем, кто кашляет, попросите, чтобы вас пересадили;

забронируйте сиденья у иллюминатора, поскольку люди, которые там сидят, меньше контактируют с другими людьми;

сведите к минимуму количество пищи и питья, поскольку для этого вам придется снять маску;

сведите к минимуму поход в туалет в самолете, поскольку там вы получите контакт с другими и их микробами;

если над вами есть воздушная насадка, максимально направьте ее на голову, чтобы воздух не поступал сверху вас на ноги.

Харрис также предложил подумать о том, как добраться до аэропорта – взять такси или собственную машину вместо переполненного автобуса, например.

Итак, самолет, по сравнению с другими видами транспорта, довольно безопасный. Однако пассажир должен сделать все, чтобы не подхватить вирус и не распространить его. Если такого принципа будут придерживаться все в самолете, то путешествие пройдет без проблем.