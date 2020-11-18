Об этом сообщает агентство Reuters.

FAA утвердит программу подготовки пилотов Boeing, которые необходимы для возобновления полетов авиалайнера после 20-месячного перерыва, продолжительной в истории коммерческой авиации, отмечает агентство.

Кроме того, в FAA также заявили, что не будут делегировать свои полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов для 450 самолетов 737 MAX и планируют провести собственные проверки. На их выполнение может уйти около года.

Накануне сообщалось, что регулятор снимет ограничения после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.