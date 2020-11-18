Об этом сообщает агентство Reuters.
FAA утвердит программу подготовки пилотов Boeing, которые необходимы для возобновления полетов авиалайнера после 20-месячного перерыва, продолжительной в истории коммерческой авиации, отмечает агентство.
Кроме того, в FAA также заявили, что не будут делегировать свои полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов для 450 самолетов 737 MAX и планируют провести собственные проверки. На их выполнение может уйти около года.
Накануне сообщалось, что регулятор снимет ограничения после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.
- Ранее вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.
- 25 июля стало известно, что компания Boeing может временно ограничить и приостановить производство самолетов модели 737 MAX из-за скандала с крушением двух авиалайнеров.
- В американском федеральном агентстве по регулированию движения воздушного транспорта заявили, что у них нет оснований не использовать самолеты Boeing 737 Max.