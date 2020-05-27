Авиасообщение в Украине планируется возобновить с 15 июня. Однако люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов в ответ на вопрос о международном сообщении.

Он напомнил, что украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.

“Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать – на сегодняшний день не существует никаких ограничений”, – отметил Степанов.

Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

“Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану смягчения карантина, оно возобновится, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение “Дий дома”, – и пробыть в самоизоляции 14 дней”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 10:25)

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, норма о самоизоляции для приезжающих из-за границы действует в период карантина. Начиная с 22 мая, в Украине действует адаптивный карантин – до 22 июня.

Степанов на брифинге не уточнил, когда будет прекращено действие нормы о самоизоляции, а также на кого именно она будет распространяться в случае авиаперелетов.