Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов в ответ на вопрос о международном сообщении.
Он напомнил, что украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.
“Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать – на сегодняшний день не существует никаких ограничений”, – отметил Степанов.
Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.
“Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану смягчения карантина, оно возобновится, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение “Дий дома”, – и пробыть в самоизоляции 14 дней”, – подчеркнул Степанов.
(На видео – с 10:25)
Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, норма о самоизоляции для приезжающих из-за границы действует в период карантина. Начиная с 22 мая, в Украине действует адаптивный карантин – до 22 июня.
Степанов на брифинге не уточнил, когда будет прекращено действие нормы о самоизоляции, а также на кого именно она будет распространяться в случае авиаперелетов.
- В конце апреля Кабинет Министров определил два способа проверки соблюдения самоизоляции: с помощью уполномоченных лиц или же через мобильное приложение.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление железнодорожных перевозок в Украине состоится уже на этой неделе.